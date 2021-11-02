Новый планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6

Lenovo выпустила в Китае премиальный Android-планшет Xiaoxin Pad Pro 12.6.

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 имеет металлический корпус с фирменной двухцветной отделкой. Его размеры составляют 285,61 x 184,53 x 5,63 мм, а вес - 565 г. Устройство оснащено четырьмя динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos, расположенными сверху и снизу, по два с каждой стороны. Внизу также находится порт USB 3.1 Gen2 Type-C. Кроме того, клавиша включения со встроенным датчиком отпечатков пальцев находится сверху, а кнопки регулировки громкости - с правой стороны.

Стилус Xiaoxin второго поколения можно разместить с помощью магнита, а также зарядить на задней панели планшета между модулем камеры и логотипом Lenovo.

На передней панели устройства установлен 12,6-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung E4 с разрешением 2560 x 1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц. Панель имеет коэффициент контрастности 10 000 000: 1, пиковую яркость 600 нит, стандартную яркость 400 нит и покрывает 100% цветовой гаммы DCI-P3. Экран поддерживает популярные стандарты HDR, такие как HDR10, HDR10 + и Dolby Vision. Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 работает на Qualcomm Snapdragon 870 SoC в паре с 8GB LPDDR5 оперативной памяти и 256 Гб УФС 3.1 хранения. Он работает под управлением ZUI 13 для Pad на базе Android 11. Возможности подключения включают двухдиапазонный Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.
Комментарии и отзывы Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6
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