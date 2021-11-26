Новый планшет Moto Tab G70 LTE

Предстоящий планшет Motorola под названием Moto Tab G70 LTE был сертифицирован BIS (Бюро индийских стандартов). Следовательно, продукт может скоро появиться в Индии. Согласно листингу, он будет оснащен дисплеем WUXGA + с разрешением 2000 x 1200 пикселей. Он будет работать на процессоре MediaTek Kompanio с номером модели MT8183A. Планшет будет иметь 4 ГБ ОЗУ, но также могут быть и другие варианты ОЗУ.
Moto Tab G70 может быть модифицированным Lenovo Tab P11 Plus. Таким образом, мы можем ожидать таких функций оперативная память LPDDR4x, хранилище UFS, четыре динамика с Dolby Atmos, массив с двумя микрофонами, задняя камера на 13 МП с автофокусом, фронтальная камера с фиксированным фокусом 8 МП, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth, USB 2.0 (Type-C), поддержка стилуса, поддержка клавиатурных аксессуаров и многое другое.