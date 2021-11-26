Новый планшет Moto Tab G70 LTE

Motorola вошла в категорию планшетов с запуском Moto Tab G20. Теперь ожидается, что компания выпустит еще один планшет получивший название Moto Tab G70 LTE.

Предстоящий планшет Motorola под названием Moto Tab G70 LTE был сертифицирован BIS (Бюро индийских стандартов). Следовательно, продукт может скоро появиться в Индии. Согласно листингу, он будет оснащен дисплеем WUXGA + с разрешением 2000 x 1200 пикселей. Он будет работать на процессоре MediaTek Kompanio с номером модели MT8183A. Планшет будет иметь 4 ГБ ОЗУ, но также могут быть и другие варианты ОЗУ.

Moto Tab G70 может быть модифицированным Lenovo Tab P11 Plus. Таким образом, мы можем ожидать таких функций оперативная память LPDDR4x, хранилище UFS, четыре динамика с Dolby Atmos, массив с двумя микрофонами, задняя камера на 13 МП с автофокусом, фронтальная камера с фиксированным фокусом 8 МП, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth, USB 2.0 (Type-C), поддержка стилуса, поддержка клавиатурных аксессуаров и многое другое.