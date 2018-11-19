Новый планшет Nook Tablet 10.1

Ранее в ноябре Barnes & Noble представила планшет Nook Tablet 10.1, чей главный призыв - это простое соотношение цены и качества. За 130 долларов вы получаете экран размером 1,920 x 1200 и 32 ГБ расширяемого хранилища.

Но самое главное в данном планшете, это 40-битная клавиатура, которая превращает Nook Tablet в псевдо-ноутбук. Как и у Surface или iPad Pro, есть физический разъем, который обеспечивает питание. Также отдельно вы можете приобрести зарядную док-станцию за 35 долларов. Несмотря на то, что Nook Tablet 10.1 в конечном счете электронной книгой, оно сможет сделать гораздо больше обычного универсального устройства, если вы конечно хотите потратить дополнительные средства на аксессуары.