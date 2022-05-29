Новый планшет Realme получит SoC Snapdrgon 870

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил о том, что компания Realme готовит к выпуску новый планшет. Утверждается, что он получит производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870, дисплей с разрешением 2,5К и батарею ёмкостью 8000 мАч. Ранее такие характеристики приписывали представленному недавно Pad X 5G. По словам источника, китайский производитель не отказался от идеи выпустить конкурента Xiaomi Pad 5.

Напомним, что Realme Pad X оснастили однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти, 11-дюймовый экран с разрешением 2K, яркостью 450 кд/м2 и поддержкой стилуса, 13-Мп тыльной камерой, аккумулятором ёмкостью 8340 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, четырьмя динамиками и тонким металлическим корпусом толщиной 7,1 мм.
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