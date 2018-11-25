Новый планшет iBall Slide Skye 03

iBall запустила свой новейший планшетный ПК - iBall Slide Skye 03. Планшет оснащен 7-дюймовым экраном с Full Capacitive Multi-Touch HD и разрешением 1024 × 600. Благодаря новейшей версии Android 8.1 Oreo на четырехъядерном процессоре iBall Slide Skye 03 обеспечивает огромную вычислительную мощность для работы и воспроизведения.

Планшет поставляется с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти, которая расширяется до 64 ГБ с помощью карты microSD. Гаджет оснащен 2,0-мегапиксельной камерой заднего вида вместе со светодиодной вспышкой и фронтальной камерой 0,3 мп. Емкость аккумулятора 2800 мАч, обеспечивает более длительное время работы. Благодаря функции USB OTG, iBall Slide Skye 03 позволяет пользователям подключать любимые устройства. Устройство поддерживает micro-SIM, имеет встроенную функцию телефонного вызова и многоязычную клавиатуру. Недавно выпущенный планшет уже в продаже, примерно за 5600 рублей.