Новый планшет samsung Galaxy View2

2019-04-28, Автор - kinder_ggwp; Продукт - samsung Galaxy View2 ; [90]
Samsung выпустила новый планшет без пресс-релиза или других фанфар. Это Galaxy View2, преемник 18,4-дюймовый Galaxy View.

Новый вариант стал немного удобнее и получил немного другой дизайн. ЖК-экран View2 имеет размеры 17,3 дюйма по диагонали, почти на три сантиметра меньше, чем Galaxy View.

Разрешение экрана осталась на уровне 1920 на 1080. Под капотом корейский технический гигант разместил Exynos 7884, кристалл с восемью вычислительными ядрами, а также 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ дискового пространства. Аккумулятор имеет емкость не менее 12 000 мАч.

В дополнение к обычному Wi-Fi и Bluetooth (соответственно 802.11ac и версии 5.0), в устройстве весом 2,23 кг также поддерживается 4G. Один порт USB-C.

Примерная цена данного планшета составляет 740 долларов (около 663 евро).


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