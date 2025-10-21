Новый процессор Samsung оказался настоящим монстром

Похоже, Samsung готовится вернуться в сегмент флагманских процессоров с громким заявлением — компания работает над своим первым 2-нанометровым чипом Exynos 2600, который должен быть представлен уже через несколько месяцев. Перед официальным анонсом корейский гигант обязан провести целую серию тестов, чтобы убедиться, что процессор полностью готов к выходу на рынок. Согласно внутренним испытаниям, о которых сообщает одно из изданий, этот чип оказался настоящим монстром, легко опередив A19 Pro и Snapdragon 8 Elite Gen 5 в вычислительных, графических и ИИ-тестах. По данным Korea Economic Daily, в тестах искусственного интеллекта Exynos 2600 оказался в шесть раз быстрее нейронного движка A19 Pro, а в вычислительных задачах — на четырнадцать процентов быстрее по многоядерной производительности.

Что касается графики, процессор Samsung продемонстрировал на 75% более высокий результат по сравнению с шестиядерной графикой A19 Pro. При сравнении со Snapdragon 8 Elite Gen 5 новый Exynos тоже выглядит очень круто — его NPU работает примерно на 30% быстрее, а графика — на 25% мощнее, чем у актуального Adreno 850. Интересно, что показатели вычислительной производительности с чипом Qualcomm в отчёте не приводятся — вероятно, из-за того, что фирменные ядра Oryon всё ещё сохраняют преимущество в этом направлении. Безусловно, результаты впечатляющие, однако внутренние тесты не всегда отражают реальную картину и возможности чипа в обычных сценариях.
