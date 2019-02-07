Новый проект Oppo Find Z

Компания Oppo выпустит в этом году флагманский смартфон. В сердце новинки лежит однокристальная аппаратная платформа Snapdragon 855. Реализована поддержка сетей 5-го поколения и технология быстрой зарядки. Отдельно сообщается о хорошей камере (предположительно, с 10-кратным зумом), емкой АКБ и сканере пальцевых отпечатков.Основная тройная камера в одном случае с вертикальным расположением, во втором – с горизонтальным (под глазками разместился дополнительный дисплей). Решение, подобное последнему, наблюдается в модели NEX Dual Display Edition от Vivo, и это особо не удивляет, если учесть, что Oppo и Vivo – дочерние подразделения BBK.О стоимости смартфона пока неизвестно.