Новый профессиональный монитор U2790PQU и его функции

Для подключения U2790PQU к источнику сигнала можно использовать разъёмы HDMI 2.0, HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. В мониторе также предусмотрен встроенный 2-портовый хаб USB 3.0. Кроме того, в нём имеются два 2-ваттных динамика и аудиовыход для наушников.Для подключения U2790PQU к источнику сигнала можно использовать разъёмы HDMI 2.0, HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. В мониторе также предусмотрен встроенный 2-портовый хаб USB 3.0. Кроме того, в нём имеются два 2-ваттных динамика и аудиовыход для наушников.Все мониторы AOC 90 Series обладают фирменной серебристо-металлической отделкой, которая отличается от дизайна обычных дисплеев, где преобладают чёрный и серый цвета. Благодаря тонким рамкам новинка сохраняет компактность и не требует много пространства на столе. Кроме того, конструкция модели предусматривает возможность создавать системы из нескольких мониторов, что позволит повысить продуктивность рабочего места.Стоимость новинки составит 25900 тысяч рублей.