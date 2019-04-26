Новый рендер Google Pixel 3a в фиолетовом оттенке

Появилась фотография рендера будущего смартфона Google Pixel 3a в фиолетовом оттенке.

Фотография показывает нам заднюю сторону телефона, которая покрыта фиолетовым цветом. Тем не менее, оттенок фиолетового довольно светлый, что трудно назвать его фиолетовым. Этот вариант Google Pixel 3a поставляется с желтой кнопкой питания, в отличие от белой модели, у которой кнопка питания покрыта оранжевым.

Из предыдущих утечек мы знаем, что Pixel 3a и Pixel 3a XL будут иметь одинаковый дизайн. Тем не менее, они будут отличаться друг от друга с размером экрана, емкостью батареи, а также процессорами.