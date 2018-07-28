Новый смартфон Blackview A30

Тыльная камера смартфона состоит из двух оптических модулей, основной блок имеет разрешение 8 МП и поддерживает портретный режим с размытием фона. Передняя камера – на 5 МП.Электронная начинка базируется на 4-ядерном мобильном чипсете. Набор памяти содержит 2 ГБ ОЗУ и флэш-носитель на 16 ГБ. Слот расширения microSD поддерживает карты объемом до 32 ГБ.Программным интерфейсом гаджета выступает самая свежая версия Android Oreo, благодаря которой пользователь имеет доступ к целому арсеналу удобных функций («картинка в картинке», умный ввод текста). IPS дисплей новинки имеет расширенный формат 19:9 и размер диагонали 5,5 дюйма, а также разрешение 1132x540 пикселей. Рамки по границам экрана получили минимальную толщину. Разумеется, не обошлось без популярного «козырька» в верхней части экрана. Здесь расположены громкоговоритель и селфи-камера. Последняя задействована в системе идентификации владельца по лицу.О стоимости смартфона пока неизвестно.