Новый смартфон Honor получит врезанную фронтальную камеру

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о еще не представленном смартфоне Honor, который проходит под кодовым названием Honor AKA-Al10. Судя по фото, аппарат получит врезанную в левый угол дисплей фронтальную камеру, разрешение которой равно 8 Мп. Смартфон также оснастят 6,39-дюймовым дисплеем, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тройной основной камерой с датчиками изображения разрешением 48, 8 и 2 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 3900 мАч. Размера устройства равны 159,81:76,13:8,13 мм, а масса – 176 г.