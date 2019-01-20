Новый смартфон LG G8 ThinQ

2019-01-20, Автор - Мария Шмелева; Продукт - G8 ThinQ; [34]
Центральным процессором новинки, наверняка, станет новейший топовый чипсет Snapdragon 855. По всей видимости, батарея поддерживает беспроводную зарядку. Еще одной «изюминкой» станет технология Sound on Display. Она предполагает, что роль громкоговорителя сможет играть поверхность дисплея.В нижнюю грань корпуса вмонтированы симметричный порт USB-C, громкоговоритель и типовой выход на наушники. На правой грани можно увидеть кнопку питания и слот для SIM-карт. На левой грани расположились клавиши громкости и кнопка вызова голосового помощника. Источник назвал размеры девайса: 152 х 72 х 8,4 мм.Опубликованные изображения говорят, что дизайн нового и прошлогоднего флагманов практически не имеет отличий. Однако тыльная панель G8 ThinQ не совсем такая, как у G7 ThinQ. В новинке оптические сенсоры тыльной камеры имеют горизонтальную ориентацию, а под ними помещен дактилоскопический сканер.Дисплей будет иметь формат 19,5:9, а размер диагонали составит 6,1 дюйма. Разумеется, мы увидим безрамочный экран с вырезом в верхней части. Там разместится сдвоенная лицевая камера со служебными датчиками.О стоимости смартфона пока неизвестно.


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