Новый смартфон Motorola One Vision

На Geekbench появилась информация о новом смартфоне Motorola One Vision, работающий на чипсете Exynos 9610 от Samsung.

Это будет первое устройство от Motorola работающий на данном процессоре. Запись Geekbench показала что модель будет частью семейства Android One. Он работает под управлением Android 9.0 Pie и имеет 6 ГБ оперативной памяти. 10-нм процессор Exynos 9610 SoC с восьмиъядерным процессором в настоящее время находится на Galaxy A50, поэтому мы можем ожидать, что Moto One Vision будет следовать в той же категории. Это сопоставимо со Snapdragon 660, который можно найти в таких устройствах, как Redmi Note 7.