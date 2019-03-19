Новый смартфон Motorola One Vision

2019-03-19, Автор - Ganibal; Продукт - Motorola One Vision; [107]
На Geekbench появилась информация о новом смартфоне Motorola One Vision, работающий на чипсете Exynos 9610 от Samsung.

Это будет первое устройство от Motorola работающий на данном процессоре. Запись Geekbench показала что модель будет частью семейства Android One. Он работает под управлением Android 9.0 Pie и имеет 6 ГБ оперативной памяти. 10-нм процессор Exynos 9610 SoC с восьмиъядерным процессором в настоящее время находится на Galaxy A50, поэтому мы можем ожидать, что Moto One Vision будет следовать в той же категории. Это сопоставимо со Snapdragon 660, который можно найти в таких устройствах, как Redmi Note 7.

Комментарии:
Xiaomi готовит к выходу фитнес-браслет M...
Xiaomi готовит к выходу фитнес-браслет MСетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi готовит к скорому анонса фитнес-браслет Mi Band 4. ...
Apple анонсировала планшет iPad mini нов...
Apple анонсировала планшет iPad mini новКомпания Apple представила новый планшет iPad mini с 7,9-дюймовым экраном. Гаджет получил процессор A12 B...
Redmi анонсировал полностью беспроводные...
Redmi анонсировал полностью беспроводныеПредставлены полностью беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Redmi AirDots погружного типа, которые подде...
Флагманский смартфон Meizu 16s сертифици...
Флагманский смартфон Meizu 16s сертифициКитайский регулятор 3C сертифицировал смартфон Meizu 16s, подтвердив тем самым его скорый выход. Напомним...
Представлена камера Insta360 EVO с необы...
Представлена камера Insta360 EVO с необыПредставлена необычная камера Insta360 EVO с раскладным корпусом для 3D-съемки. Новинка оснащена 6-осной ...
Xiaomi Mi 8 Lite получил глобальную стаб...
Xiaomi Mi 8 Lite получил глобальную стабКомпания Xiaomi начала распространение глобальной версии прошивки MIUI 10 на базе операционной системы An...
Honor анонсировал смартфон среднего уров...
Honor анонсировал смартфон среднего уровСостоялся анонс нового смартфона Honor 10i с тройной камерой, 4 Гбайт ОЗУ аккумулятором на 3400 мА.ч и чи...
Европейская версия Redmi 7 окажется доро...
Европейская версия Redmi 7 окажется доро Авторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился подробностями европейского релиза бюджетного смарт...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Artway MD-106 COMBO. Компактный комбо-видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор Artway MD-106 COMBO. Компактный комбо-видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор карты памяти Toshiba M203 microSDXC 64Gb (THN-M203K0640E4) Обзор карты памяти Toshiba M203 microSDXC 64Gb (THN-M203K0640E4)
Обзор Defender sTarx GM-390L. Доступная игровая мышь Обзор Defender sTarx GM-390L. Доступная игровая мышь
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A30 32GB. Бюджетный смартфон, который смогОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A30 32GB. Бюджетный смартфон, который смог
Обзор HARPER HB-523. Беспроводные стереонаушники с Bluetooth 5.0Обзор HARPER HB-523. Беспроводные стереонаушники с Bluetooth 5.0
Предварительный обзор Xiaomi Black Shark...
Предварительный обзор Xiaomi Black SharkВ последнее время геймеры стали активно интересоваться производительными смартфонами, так как уже есть не...
Обзор The Division 2. Круто, когда есть ...
Обзор The Division 2. Круто, когда есть В Ubisoft понимают, как нужно радовать свою преданную армию фанатов. Нужно лишь взять хорошую игру, котор...
Предварительный обзор ZTE Blade V10. Шик...
Предварительный обзор ZTE Blade V10. ШикСейчас многие китайские компании поняли, что соревноваться на рынке флагманов у них не получается, так ка...
Обзор ZAMB! Endless Extermination. Макси...
Обзор ZAMB! Endless Extermination. МаксиДовольно редко игры от независимых разработчиков могут реально принести удовольствие. Чаще всего разработ...
Предварительный обзор Zotac GeForce GTX ...
Предварительный обзор Zotac GeForce GTX Недавно компания NVIDIA анонсировала релиз своей новой видеокарты GeForce GTX 1660, а сегодня компания Zo...
Предварительный обзор Lenovo Tab V7. Ком...
Предварительный обзор Lenovo Tab V7. КомСегодня мы поговорим о новом планшете Lenovo Tab V7, который недавно представила компания. Устройство инт...
Предварительный обзор Philips 326M6VJRMB...
Предварительный обзор Philips 326M6VJRMBВ последнее время многие потенциальные покупатели стали смотреть в сторону 4К-мониторов, которые могут не...
Обзор Buddy Toss. Кликер с адреналином...
Обзор Buddy Toss. Кликер с адреналиномДовольно редко разработчики мобильных игр придумывают какие-то уникальные механики, которые могут увлечь ...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Компания ASUS официально представила новый монитор, который создан специально для геймеров и может удовле...
Обзор AdVenture Capitalist. Лучшая игра ...
Обзор AdVenture Capitalist. Лучшая игра Авторам игровых мобильных проектов приходится постоянно балансировать между сложным геймплеем, понятным у...
Предварительный обзор LG 34WK95C-W. Новы...
Предварительный обзор LG 34WK95C-W. НовыКомпания LG представила свой новый монитор, который имеет вытянутую форму и загнутую матрицу. Новинка пре...
Обзор FRAG Pro Shooter. Неплохая попытка...
Обзор FRAG Pro Shooter. Неплохая попыткаСоздавать мобильные шутеры — весьма спорная затея, ведь пользователи не очень хотят страдать от управлени...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor