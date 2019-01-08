Новый смартфон Motorola P40 будет оснащен «дырявым» экраном

2019-01-08, Автор - Мария Шмелева; Продукт - P40 ; [66]
Компания Motorola выпустила мощный и модный смартфон.Корпус новинки имеет симметричный порт USB-C, но от стандартного аудиовыхода на 3,5 мм разработчик не отказался. Размеры смартфона составляют 160,1 x 71,2 x 8,7 мм. В том месте, где расположена главная камера, толщина корпуса достигает 10 мм.Речь идет о дисплее, где вместо продолговатого выреза мы видим небольшой отверстие, предназначенное для селфи-камеры. Экран имеет размер диагонали 6,2 дюйма. Источники не обладают данными о параметрах фронтальной камеры. Что касается двойной главной камеры, то ей приписывают наличие мощного оптического датчика на 48 МП.О стоимости смартфона пока неизвестно.


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