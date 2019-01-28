Новый смартфон Oppo получит аккумулятор на 4000 мАч

Китайский регулятор TENAA сертифицировал новый смартфон Oppo, который выйдет в двух версиях с модельными номерами PCDM00 и PCDT00. По словам источника, аппарат получит сдвоенную основную камеру на 13 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру на 16-Мп, которая находится в каплевидном вырезе, 6,2-дюймовый дисплей с разрешением HD+, восьмиядерный процессор с частотой 2,3 ГГц, сканер отпечатков пальцев на задней панели, 4 ГБ ГБ оперативной и 64 ГБ энергонезависимой памяти, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч. Размеры устройства равны 155,9:75,4:8,3 мм, а масса – 170 г. В качестве операционной системы будет использоваться Android 8/