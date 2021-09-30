Новый смартфон Poco C31

Сегодня компания Poco представила новый бюджетный смартфон Poco C31, это преемник прошлогоднего смартфона Poco C3 который был распродан в 2.5 миллиона диниц.

Poco C31 работает на процессоре Helio G35 SoC и поставляется с объемом до 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти. Он также имеет специальный слот для карт памяти microSD для расширения памяти до 512 ГБ.

В смартфоне встроен 6,53-дюймовый HD + дисплей с соотношением сторон 20: 9 и имеет сертификат режима чтения TUV Rheinland. На экране также есть выемка для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Задняя часть смартфона сделана из поликарбоната отличается дизайном с двойным узором и системой с тремя камерами, состоящей из 13-мегапиксельной основной, 2-мегапиксельной макро и 2-мегапиксельной глубины. Poco C31 работает под управлением устаревшего Android 10 из коробки.