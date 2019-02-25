Новый смартфон Sony Xperia 1

Компания Sony продемонстрировала новый флагманский телефон Xperia 1.

Это 6,5-дюймовый смартфон с соотношением сторон 21:9 является первым в мире дисплеем с разрешением 4K OLED HDR, что делает его идеальным как для просмотра фильмов, так и для их создания. Он также оснащен трехобъективной камерой и является первым смартфоном с функцией слежения за автофокусом, позаимствованным у его беззеркальной камеры A7 III. Xperia 1 оснащен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 855, а также 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Он облачен в водонепроницаемый корпус и имеет батарею емкостью 3300 мАч. К сожалению, сканер отпечатков пальцев установлен сбоку, а не на экране, как последние флагманские устройства. Xperia 1 имеет трехкамерную камеру с тремя разными фокусными расстояниями: 16 мм для широких снимков, 26-мм нормальный обзор и 52-мм объектив для телеобъектива. Другие функции включают звук Dolby Atmos и «игровой усилитель», который блокирует уведомления и другие отвлекающие факторы во время игр и многое другое.

Sony отмечает, что дисплей 21:9 также обеспечит более глубокое неограниченное поле зрения, и он работает с партнерами по таким играм, как Fortnite.