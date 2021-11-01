Новый смартфон Tecno Camon 18i

Серия Camon 18 от Tecno была запущена в прошлом месяце с моделями vanilla, P и Premier. Сегодня к семейству присоединяется новое устройство под названием Camon 18i.

Tecno Camon 18i - это доступный продукт среднего класса с чипсетом Helio G85. Спереди расположился 6,6-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением HD +, сканер отпечатков пальцев расположился сзади. Говоря о задней панели, есть три камеры, выстроенные по вертикали - основная 48 МП, сверхширокая 13 МП и комбинированный датчик глубины 2 МП.

Одной из наиболее впечатляющих особенностей Tecno Camon 18i является аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку 18 Вт. Телефон поддерживает LTE-соединение на обеих SIM-картах и ​​загружает Android 11 из коробки.