Новый смартфон Tecno Pova 5G появился в Индии

Что касается технических характеристик, Pova 5G оснащен 6,9-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением FHD+ и вырезом для 16-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели находится основная камера на 50 МП, а также вспомогательные модули на 2 МП и QVGA.
Смартфон находится под управлением процессора MediaTek Dimensity 900 который работает в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. За программное обеспечение отвечает HiOS 8 на базе Android 11. Питается смартфон от аккумулятора емкостью 6000 мАч с зарядкой 18 Вт.