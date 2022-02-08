Новый смартфон Tecno Pova 5G появился в Индии

Новый смартфон Tecno Pova 5G появился в Индии. Pova 5G поставляется с логотипом футбольного клуба «Манчестер Сити», и его открытые продажи должны начаться 14 февраля через Amazon. Цена телефона составляет 267 долларов США, а первые 1500 клиентов получат бесплатный внешний аккумулятор стоимостью 27 долларов США. Он поставляется в одной версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти в цвете Aether Black.

Что касается технических характеристик, Pova 5G оснащен 6,9-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением FHD+ и вырезом для 16-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели находится основная камера на 50 МП, а также вспомогательные модули на 2 МП и QVGA.

Смартфон находится под управлением процессора MediaTek Dimensity 900 который работает в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. За программное обеспечение отвечает HiOS 8 на базе Android 11. Питается смартфон от аккумулятора емкостью 6000 мАч с зарядкой 18 Вт.