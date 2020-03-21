Новый смартфон компании OPPO получит квадрокамеру

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) поделился свежими данными о смартфоне компании OPPO с кодовым обозначением PDAM10. Итак, новинку должны оснастить 6,5-дюймовым Full HD+ дисплеем (2400:1080 пикселей) со врезанной селфи-камерой на 8 Мп, основной квадрокамерой на 12, 8 Мп и двумя модулями на 2 Мп, безымянным восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,0 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти (можно вставить microSD ёмкостью до 256 Гбайт), батареей на 4880 мАч, также OC Android 10. Габариты и масса устройства составляют 162,0 × 75,5 × 8,9 мм и 188 г. Сколько будет стоить устройство неизвестно.