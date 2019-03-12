Новый смартфон от OPPO

Не обошлось без фронтальной камеры на 16 Мп и многомодульной основной (известно пока только разрешение одного из сенсоров (12 Мп), но не исключается наличие 48-мегапиксельного датчика).В роли ОС – Android 9 Pie. Модель оборудована экраном формата Full HD+ (2340 × 1080 точек), диагональ которого пока не уточняется (есть предположение, что она не более 6 дюймов). Сообщается о 8 Гб системной памяти и флэш-накопителе на 256 Гб.Загадочный аппарат базируется на флагманском 8-ядерном чипсете Snapdragon 855 от Qualcomm и отличается высокой производительностью. Указанный чип включает в себя ядра Kryo 485 (от 1,8 до 2,84 ГГц), графику Adreno 640, а также модем (4G) Snapdragon X24 LTE.О стоимости смартфона пока неизвестно.