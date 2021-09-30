Новый смартфон от Sharp

Sharp представила новый смартфон Aquos zero 6 - это смартфон с экраном 240 Гц. Sharp Aquos zero 6 - это самый легкий телефон 5G с экраном более 6 дюймов и аккумулятором емкостью 4000 мАч или выше. IPhone 12 mini весит 135 г, хотя у него 5,4-дюймовый дисплей и аккумулятор емкостью 2227 мАч.

Возвращаясь к дисплею, это 6,4-дюймовая OLED-панель IGZO, работающая на частоте 240 Гц. Дисплей имеет разрешение 1080p + (соотношение сторон 19,5: 9) и поддерживает 10-битные изображения. Также в дисплей встроен сканер отпечатков пальцев и защитное стекло Gorilla Glass Victus.

Смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 750G , 8-нм чипом с модемом X52 5G, который поддерживает сети с частотой 6 ГГц и mmWave. Aquos zero 6 оснащен 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и 128 ГБ памяти (UFS 2.2), а также слотом microSD и работает под управлением Android 11 из коробки.

Основная камера на задней панели оснащена датчиком 48 МП (объектив f / 1,8, 26 мм), рядом расположился объектив на 8 МП (объектив 53 мм, 2-кратное увеличение) и сверхширокоугольная камера 8 МП (120º / 15 мм), а также 3D ToF. сенсор и лазерная система автофокусировки. Внутри основной камеры используется сенсор на 12,6 МП. Sharp оснастила телефон новейшим процессором обработки изображений ProPix3, который обещает широкий динамический диапазон.