Новый смартфон от Vivo V17

Более доступному Vivo V17 Neo инсайдеры приписывают сразу четыре основных камеры. Информация о новом смартфоне появилась в магазине Google Play, где он фигурирует под номером модели 1907 N. Из предполагаемых характеристики Vivo V17 Neo стоит отметить чипсет MediaTek Helio P 65, Full HD + дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей с изогнутыми боковыми гранями, 4 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой FunTouch OS.По данным портала 91mobiles, презентация Vivo V17 состоится в Индии до конца октября — вендор планирует запустить новинку в продажу до начала главного индийского и индуистского праздника Дивали. Внешне смартфон будет похож на Vivo V15 Pro, но получит некоторые изменения в железной начинке. Подробные спецификации усО стоимости новинки пока неизвестно.