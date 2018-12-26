Новый смартфон от компании Honor Play 8

Компания Huawei выпустила смартфон бюджетного варианта. Экранная панель обеспечивает разрешение 1560 х 720 пикселей, размер диагонали равен 6 дюймам. Программным интерфейсом служит ОС Android версии 9 Pie. Центральный процессор имеет 8 ядер, поддерживающих частоту до 2,3 ГГц. Арсенал памяти включает 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ/64 ГБ флэша. За питание отвечает батарея на 2920 мАч.На нижней грани корпуса можно разглядеть порт microUSB, через который осуществляется передача данных и зарядка. На верхней грани присутствует стандартный аудиовыход на 3,5 мм.О стоимости смартфона пока неизвестно.