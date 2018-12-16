Новый смартфон от компании Huawei P Smart 2019

Компания Huawei выпустила смартфон хорошего качества. Габариты изделия: 8,0 x 73,4 x 155,2 мм при массе 160 граммов.По свежим данным, сердцем аппарата Huawei P Smart 2019 стал чипсет среднего уровня HiSilicon Kirin 710. Разрешение 6,2-дюймового экрана – 2340 х 1080 точек. Предусмотрено 3 Гб "оперативки", а также аккумуляторная батарея на 3400 мА/ч. Камера состоит из 13- и 2-мегапиксельного модулей, разрешение фронтальной – 8 Мп. Имеется аудио-разъем (3,5-мм).Дизайн аппарата полноэкранный с каплевидным вырезом для селфи-камеры. Сзади сверху вертикально расположилась сдвоенная тыльная камера со вспышкой, а по центру – сканер пальцевых отпечатков.О стоимости смартфона пока неизвестно.