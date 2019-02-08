Новый стандарт Blackview MAX1

Одна из главных фишек Blackview MAX1 — встроенный проектор с разрешением 720p и технологией лазерного точечного сканирования. В любом месте с ровной поверхностью смартфон может вывести изображение с диагональю до 200 дюймов (с расстояния 3 метра). Для большего удобства предусмотрена автоматическая настройка фокусировки и поддержка функции трапецеидальной коррекции для исправления угловых искажений.Отдельно к смартфону можно докупить геймпад, значительно упрощающий управление в играх. Установив Blackview MAX1 на комплектный штатив и включив проектор, пользователь получает переносной аналог консоли с большой картинкой на стене и удобным управлением. Производитель оснастил MAX1 ёмким аккумулятором на 4680 мАч — от одного заряда аппарат может работать 5 часов в режиме проектора или воспроизводить музыку на протяжении 150 часов. Кроме того, гаджет поддерживает технологию быстрой зарядки. О стоимости смартфона пока неизвестно.