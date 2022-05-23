Новый тизер Redmi Note 11T Pro+ демонстрирует дизайн смартфона и камеры

Президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi William Lu, опубликовал новые тизеры предстоящей презентации Redmi Note 11T Pro+ на своей странице в социальной сети Weibo.

Подтверждено, что Redmi Note 11T Pro+ получил сертификацию экрана DisplayMate A+. Устройство Redmi Note 11T Pro+ представлено в фирменном цвете под названием «Атомное серебро».

Смартфон использует дизайн камеры «Deco», который был замечен у других производителей, но впервые используется в линейке Redmi Note. Основная 64-мегапиксельная камера имеет сенсор оптического формата 1/1,72 дюйма с размером пикселей 1,6 мкм. Максимальное разрешение изображения составляет 9280 x 6944 пикселей. Выше фото, сделанное камерой смартфона. Наконец, смартфон получит разъем для наушников 3,5 мм.

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