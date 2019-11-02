Новый топовый Nubia Red Magic 3

Компания ZTE выпустила геймерскую модель, с очень мощной начинкой.Для защиты процессора от перегрева используется полноценная система охлаждения, включающая в себя вентилятор, скорость вращения которого достигает 14 тысяч оборотов в минуту.Энергоснабжение гаджета возложено на батарею емкостью 5000 мАч.Новый игровой смартфон в конфигурации 8 ГБ/128 ГБ.Экранная панель, созданная по технологии AMOLED, имеет размер диагонали 6,65 дюйма и частоту обновления 90 Гц. Стоимость новинки составит 450 долларов.