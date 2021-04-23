Новый вариант Samsung Galaxy S20 FE с 4G

У компании Samsung появился новый смартфон Galaxy S20 FE. В прошлом году компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy S20 FE в двух версиях - версию с 4G и процессором Exynos 990, а также версию 5G с процессором Snapdragon 865. Теперь же в новой версии отсутствует процессор Exynos 990, но присутствует процессор Qualcomm Snapdragon 865, однако без модема 5G.

Новая версия Galaxy S20 FE 4G получила номер модели SM-G780G и доступна в таких цветах как: Cloud Lavender, Cloud Navy, Cloud Mint и Cloud Red. На данный момент смартфон доступен в одной модификации, это с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. По слухам, позже появится и версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Новая версия будет работать под управлением Android 11 из коробки.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20 FE 4G
Новости:
OnePlus Nord N100 получил обновление OxygenOS 10.5.7 и 10.5.9

Смартфон OnePlus Nord N100 получил обновление OxygenOS 10.5.6 / 10.5.8 с исправлением безопасности от фев...
Realme выпустить три телефона серии C в Индии в апреле

Китайский бренд смартфонов Realme, в ближайшие дни в Индии представит еще три смартфона серии С. ...
Смартфон Realme Q3i 5G оценен в 170 долларов

Компания Realme представила смартфон Realme Q3i 5G, который получил предустановленную операционную систем...
Желтый Sony Xperia 10 III показали на рендере

На момент презентации смартфона Sony Xperia 10 III было объявлено о существовании черной, белой, синей и ...
Xiaomi Mi 12 Ultra показали на рендерах

В сети появились первые изображения флагманского смартфона Xiaomi Mi 12 Ultra, до официального выхода кот...
Обзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты с Intel gen 11 в Full HD и 4KОбзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты с Intel gen 11 в Full HD и 4K
Обзор HIPER Purifier ION mini v1. Умный очиститель воздуха с ионизаторомОбзор HIPER Purifier ION mini v1. Умный очиститель воздуха с ионизатором
Обзор Razer BlackWidow V3 Pro (RZ03-03530800-R3R1). Лучшая механическая клавиатура 2021Обзор Razer BlackWidow V3 Pro (RZ03-03530800-R3R1). Лучшая механическая клавиатура 2021
Обзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучший ультрабук трансформер Intel EVOОбзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучший ультрабук трансформер Intel EVO
Обзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкойОбзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкой
ZTE готовит новый смартфон с камерой в д...
ZTE готовит новый смартфон с камерой в дКогда решение скрытой фронтальной камеры под экраном еще не стало коммерчески популярным, ZTE потрясла ми...
Lenovo K13, Moto E7i Power и Moto E6i по...
Lenovo K13, Moto E7i Power и Moto E6i поBluetooth SIG сертифицировал новую модель смартфона под названием Moto E6i вместе с двумя другими телефон...
Meizu 18 доступен для международной дост...
Meizu 18 доступен для международной достКомпания Meizu объявила о том, что их смартфоны Meizu 18 и Meizu 18 Pro, которые уже появились в китайско...
Samsung Galaxy A52 5G получил сертификат...
Samsung Galaxy A52 5G получил сертификатКомпания Samsung уже продает в Европе смартфон Galaxy A52 5G. Теперь этот смартфон получил сертификацию Б...
Samsung Galaxy A82 показали на фото...
Samsung Galaxy A82 показали на фотоВ сети появились живые фото еще не представленного официально смартфона Samsung Galaxy A82, который в нек...
Запуск игры MechWarrior 5 Mercenaries на...
Запуск игры MechWarrior 5 Mercenaries наMechWarrior 5 Mercenaries дебютировал в конце 2019 года, как эксклюзивная игра в Epic Games Store для ПК....
Xiaomi Mi MIX 4 может получить встроенну...
Xiaomi Mi MIX 4 может получить встроеннуСогласно последним сообщениям, во второй половине года Xiaomi планирует анонсировать новый смартфон в сем...
Обзор TELEFUNKEN TF-1596. Световой радио...
Обзор TELEFUNKEN TF-1596. Световой радиоНесмотря на повсеместное распространение смартфонов, настольные часы с функцией будильника остаются актуа...
Объектив Sony EF 50mm F1.2 GM оценен в €...
Объектив Sony EF 50mm F1.2 GM оценен в €Компания Sony пополнила ассортимент полнокадровых объективов светосильной моделью FE 50mm F1.2 GM, котора...
Представлен новый Apple iMac...
Представлен новый Apple iMacКак и ожидалось, сегодня компания Apple представила новый iMac, построенный на фирменной платформе M1. Но...
C SEED M1 стоит безумных денег и выезжае...
C SEED M1 стоит безумных денег и выезжаеОфициально представлен новый C SEED M1 — это огромный 165-дюймовый складной телевизор с технологией Micro...
Google пропустит выставку MWC 2021 Barce...
Google пропустит выставку MWC 2021 BarceGSMA, организаторы крупнейшей в мире выставки мобильных технологий Mobile World Congress ( MWC ), объявил...
Обзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашейОбзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашей
Обзор DEEPCOOL CF120 Plus. Корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор DEEPCOOL CF120 Plus. Корпусные вентиляторы с подсветкой
Обзор AVerMedia PW315 (AVerMedia Technologies 315). Веб-камера Full HD 60FPSОбзор AVerMedia PW315 (AVerMedia Technologies 315). Веб-камера Full HD 60FPS
Обзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксерОбзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксер
Обзор Xiaomi Lydsto R1 . Робот-пылесос с самоочисткойОбзор Xiaomi Lydsto R1 . Робот-пылесос с самоочисткой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor