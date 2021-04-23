Новый вариант Samsung Galaxy S20 FE с 4G

У компании Samsung появился новый смартфон Galaxy S20 FE. В прошлом году компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy S20 FE в двух версиях - версию с 4G и процессором Exynos 990, а также версию 5G с процессором Snapdragon 865. Теперь же в новой версии отсутствует процессор Exynos 990, но присутствует процессор Qualcomm Snapdragon 865, однако без модема 5G.

Новая версия Galaxy S20 FE 4G получила номер модели SM-G780G и доступна в таких цветах как: Cloud Lavender, Cloud Navy, Cloud Mint и Cloud Red. На данный момент смартфон доступен в одной модификации, это с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. По слухам, позже появится и версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Новая версия будет работать под управлением Android 11 из коробки.