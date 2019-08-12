Новинка 5G-ноутбук Lenovo

В одноядерном тесте Geekbench аппарат с 16 ГБ оперативной памяти набрал 3154 балла, в многоядерном — 10 533 балла. Тестирование проводилось под управлением 64-битной операционной системы Windows 10 Home. Прочие спецификации устройства неизвестны — по слухам, лэптоп оснастят аккумулятором ёмкостью 45 Вт⋅ч.По данным источника, за кодовым обозначением в базе данных Geekbench скрывается модель Lenovo Project Limitless, анонсированная в начале года. «Сердцем» устройства стал чипсет Snapdragon 8cx — по заявлению производителя, он обеспечивает вдвое большую вычислительную мощность по сравнению с представленным ранее Snapdragon 850. Мобильная платформа поддерживает стандарт видеосжатия H.265 и одновременную работу с двумя 4K-дисплеями.О стоимости новинки пока неизвестно.