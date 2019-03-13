Новинка ASUS ZenFone Max Pro (M2)

Одной из ключевых фишек смартфона стал аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, обеспечивающий до 45 часов разговоров в сетях 3G, до 23 часов веб-сёрфинга по Wi-Fi или до 10 часов игр. Кроме того, ZenFone Max Pro (M2) поставляется с чистой версией Android без надстроек от производителя.ASUS ZenFone Max Pro (M2) оснащен крупным 6,3-дюймовым дисплеем, прикрытым стеклом Gorilla Glass 6, и мощным процессором Snapdragon 660 с аппаратной поддержкой технологий искусственного интеллекта. Двойная основная камера со светосильной оптикой (f/1.8) умеет определять сцены для улучшений снимков и снимать фото в портретном режиме с эффектом боке. Гибридный слот позволяет одновременно использовать две SIM-карты с поддержкой 4G LTE и micro SD объёмом до 2 ТБ. Модель также оснастили 6,2-дюймовым экраном с соотношением сторон 19:9. Благодаря тонким рамкам он занимает 90% лицевой панели. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 636 с 4 ГБ оперативной памяти. Встроенный аккумулятор ёмкостью 3300 мАч поддерживает быструю зарядку. Имеется продвинутая аудио начинка: два усилителя NXP, стереодинамики и поддержка Hi-Res Audio.ASUS ZenFone 5 получил продвинутую двойную камеру с основным 12-мегапиксельным модулем со светосильной оптикой (f/1.8). Для повышения качества снимков и определения сцен смартфон поддерживает функции искусственного интеллекта. Второй модуль имеет широкоугольную оптику с углом обзора 120 градусов.О стоимости смартфона пока неизвестно.