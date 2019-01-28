Новинка BQ-5512L Strike Forward

Компания BQ выпустила недорогой смартфон. Внутри расположился чипсет MediaTek 6739ww, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной (её можно расширить до 128 ГБ при помощи microSD-карточки). Батарея ёмкость которого составляет — 3200 мАч. BQ-5512L Strike Forward работает на чистом Android 8.1. без сторонних оболочек, что позволяет смартфону функционировать гораздо быстрее и «жить» дольше от одной подзарядки.Этот недорогой аппарат может похвастаться прочным металлическим корпусом и приятным дизайном. Производитель предлагает купить смартфон в одной из пяти ярких расцветок: красной, золотистой, фиолетовой, серой или чёрной. Телефон компактный и тонкий (8,9 мм), поэтому с лёгкостью поместится в детской или женской ладони. Диагональ дисплея составила 5,45 дюйма, а его разрешение — HD+ (1440x720). Кроме того, устройство получило неплохие для доступной модели камеры: основная на 13 Мп, а фронтальная — на 8 Мп. Также есть сканер отпечатков пальцев для быстрой разблокировки.Стоимость смартфона составит 6990 тысяч рублей.