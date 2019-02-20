Новинка F11 Pro от компании OPPO

Подробные характеристики OPPO F11 Pro не раскрываются. Скорее всего, его снабдят AMOLED-экраном, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и быстрой зарядкой VOOC Flash Charge.Компания OPPO активно готовится к презентации нового смартфона F11 Pro. Аппарат может стать первым устройством с 10-кратным оптическим зумом. Технологию продемонстрируют на выставке Mobile World Congress 2019 (MWC) в Барселоне. На этой неделе вендор объявил о другой важной фишке смартфона — разрешение основной камеры составит 48 Мп, при этом сенсор сможет делать высококачественные портретные фотографии даже в условиях плохого освещения.О стоимости смартфона пока неизвестно.