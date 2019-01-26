Новинка Find X

Компания OPPO выпустила смартфон с хорошей камерой. В основу новинки, скорее всего, ляжет процессор Snapdragon 855 с 8-ю ядрами Kryo 485 (1,8 – 2,84 ГГц) и графикой Adreno 640.Следующее поколение аппарата (возможно, Find X2) может лишиться выдвижного модуля в пользу экрана с небольшим отверстием под лицевую камеру. Есть предположение, что фронтальная камера получит 10-кратный оптический зум, а сам смартфон – передовой дактилоскопический сканер в экране и поддержку беспроводной зарядки.Find X базируется на платформе Snapdragon 845 от Qualcomm и оборудован экраном в 6,4 дюйма по диагонали с разрешением Full HD+ (2340 × 1080 точек). Гаджет имеет также 8 Гб ОЗУ и 256 Гб на флэш-накопителе, 25-мегапиксельную селфи-камеру и сдвоенную основную (16 + 20 Мп).О стоимости смартфона пока неизвестно.