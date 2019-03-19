Новинка Galaxy A2 Core

Смартфон эконом-класса лишен дактилоскопического сканера. Для идентификации владельца будет использоваться фронтальная камера, поддерживающая технологию распознавания лиц. Судя по сведениям, засвеченным в базе данных бенчмарка Geekbench, модель построена на мобильном процессоре Samsung Exynos 7870 и имеет всего 1 ГБ ОЗУ. Операционной системой послужит Android Go edition версии 8.1 с графической надстройкой от Samsung.Экран окаймлен довольно широкими рамками, снизу красуется фирменный логотип. Задняя стенка гаджета изготовлена из пластика, камера на тыльной панели получила один блок оптики и светодиодную фотовспышку.О стоимости смартфона пока неизвестно.