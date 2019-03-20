Новинка Galaxy A60

Будущий гаджет получит чипсет Snapdragon 675, крупный 6,7-дюймовый экран Super AMOLED, фронтальную камеру на 32 Мп, ОЗУ в объеме 6 или 8 Гб и ПЗУ – 128 Гб, аккумулятор на 4500 мА/ч.Видны традиционно узкие обрамляющие экран рамки (почти как у представителей флагманского уровня серии Galaxy S10). При этом тыльная панель аппарата на изображениях никак не демонстрируется. По слухам, на ней присутствует тройная камера (32 +5 + 8 Мп). Исходя из того, что даже более скромная модель Galaxy A50 оснащена сканером пальцевых отпечатков, логично предположить, что и у Galaxy A60 будет такой же сенсор.О стоимости смартфона пока неизвестно.