Новинка Galaxy S10 Plus

Компания Samsung выпустила мощный смартфон. Galaxy S10 Plus получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с овальным отверстием под двойную фронтальную камеру и интегрированным сканером отпечатков пальцев, тройную основную камеру, аккумулятор на 4000 мАч, до 12 ГБ оперативной памяти и накопитель вплоть до 512 ГБ. Galaxy S10 Plus в версии с процессором Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти. Аппарат набрал 3413 и 10 256 баллов в одноядерном и многоядерных режимах соответственно. О стоимости смартфона пока неизвестно.