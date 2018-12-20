Новинка Honor 8А и его характеристика

Компания Huawei выпустила смартфон с привлекательными характеристиками. Габариты гаджета: 156,28 x 73,5 x 8 мм, вес равен 150 граммам. В наличии 8-мегапиксельная селфи и 13-мегапиксельная основная камеры, аккумулятор на 2920 мА/ч. Известно, что аппарат будет доступен в черном, синем, красном и золотом исполнениях.Модель базируется на 8-ядерном (2,3 ГГц) чипе и оборудована экраном с 6-дюймовой диагональю (1560 x 720 точек). В роли ОС – Android 9 Pie. Объем оперативной и встроенной памяти составит 3 и 32/64 ГБ соответственно. О стоимости смартфона пока неизвестно.