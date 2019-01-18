Новинка Honor Magic 2 и его фишка

Компания Huawei выпустила уникальный смартфон в своей коллекции. Селфи-камера будет состоять из двух сенсоров на 20 МП и 2 МП. А камера на тыльной стороне получит целых четыре блока оптики: на 48 МП, 12 МП, 8 МП и 8 МП. Ожидается, что новинку оснастят NFC-модулем для бесконтактных платежей, 5G-модемом, батареей с функцией беспроводной зарядки и сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей.Аппаратной платформой будущего флагмана станет мобильный процессор Kirin 985, который должен прийти на смену нынешнему чипу Kirin 980. При этом устройство получит 6 ГБ/8 ГБ оперативной памяти и встроенный флэш-массив на 128 ГБ/256 ГБ.Стоимость смартфона составит 591 долларов.