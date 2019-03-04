Новинка Huawei P30 Pro и его функции

Компания Huawei выпустила смартфон с очень оригинальным дизайном. Ёмкость аккумулятора смартфона неизвестна, однако в базе данных китайского регулятора 3C уже появилась запись о поддержке устройством функции быстрой зарядки мощностью 44 Вт.Huawei P30 Pro получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей с каплевидным вырезом и встроенным сканером отпечатков пальцев. Аппарату приписывают флагманский процессор Kirin 980 и от 8 до 12 ГБ оперативной памяти в различных конфигурациях.О стоимости смартфона пока неизвестно.