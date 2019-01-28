Новинка Huawei P30 Pro

Компания Huawei выпустит самый авторитетный смартфон. Камера в обычном Huawei P30 будет схожа с таковой в P20 Pro и Mate 20 Pro. Также появилась предварительная информация и о P30 Pro с четырьмя основными камерами. Одна из них будет отвечать за 3D-сканирование, которое превосходит ToF в смартфонах OPPO. Кроме того, P30 Pro получит 10-кратный гибридный зум без потери качества и 5-кратный оптический — впервые в смартфонах. «Huawei P30 обещает стать продвинутым аппаратом по части камеры. По словам человека, кто видел смартфон, у аппарата будет тройная основная камера с максимальным разрешением 40 Мп и пятикратным приближением без потери качества, а также 24-мегапиксельная селфи-камера. И это даже не Pro-версия», — написал Эван Бласс, также известный как Evleaks.О стоимости смартфона пока неизвестно.