Новинка LG G8 ThinQ

Смартфону приписывают батарею на 4000 мАч. Предполагаемые размеры устройства – 152 × 72 × 8,4 мм.Эксперты не исключают, что электронная начинка LG G8 ThinQ базируется на самом последнем флагманском процессор Snapdragon 855 от Qualcomm. В состав микросхемы входят 8 ядер Kryo 485, работающих на частоте 1,8-2,84 ГГц, а также видеоконтроллер Adreno 640, отвечающий за графику.На задней стороне гаджета расположена основная камера, в состав которой входят два оптических модуля, ориентированных вертикально. На тыльную панель также установили сканер отпечатков пальцев для идентификации владельца.Изображение демонстрирует лицевую панель с довольно крупной «монобровью». По слухам, дисплей имеет формат 19,5:9, а размер диагонали составляет 6,1 дюйма. Вырез содержит множество разных датчиков, в их числе может быть ToF-сенсор, анализирующий глубину сцены.О стоимости смартфона пока неизвестно.