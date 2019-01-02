Новинка LG Q9 и его функции

Компания LG выпустила смартфон среднего уровня. Ожидается дебют модели LG Q9, которая относится к среднему ценовому диапазону. По слухам, аппаратной основой станет 8-ядерный мобильный чипсет Qualcomm Snapdragon 660, способный работать на частоте 2,2 ГГц. За графику отвечает видеоускоритель Adreno 512. Комплект памяти представлен энергонезависимым модулем на 32 ГБ/64 ГБ и 4 ГБ ОЗУ. Электропитание обеспечивает батарея на 3000 мАЧ, а размер диагонали экрана составляет 6,1 дюйма.О стоимости смартфона пока неизвестно.