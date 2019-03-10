Новинка LG X4

Смартфон снабжен компактным корпусом. Величина диагонали экрана равна 5,7 дюйма, в то время как современным стандартом можно считать размер 6 дюймов и более. Энергонезависимый модуль имеет скромный объем 32 ГБ, но «оперативки» для повседневных задач вполне достаточно – 3 ГБ. Каким будет тип мобильного процессора, пока остается тайной.Версия операционной системы, установленная на гаджете, а именно Android 8.1 Oreo. Казалось бы, финал 9-й версии Android Pie был готов полгода назад, и ведущие производители успели обновить прошивки для своих аппаратов. Обновление ОС получили даже маломощные девайсы, имеющие 1 ГБ «оперативки».О стоимости смартфона пока неизвестно.