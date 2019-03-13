Новинка Meizu Note 9 и его функции

Камера состоит из двух сенсоров: 48-мегапиксельного Samsung GM1 с объективом и вспомогательного с разрешением 5 Мп. Обе камеры получили поддержку для бьютификации селфи-снимков и распознавания сцены. Фронталка также берёт на себя функцию распознавания лица для разблокировки смартфона даже при плохом освещении. В список фотовозможностей вошёл и ночной режим съемки с ручной настройкой.Аппарат построен на базе мобильной платформы Snapdragon 675 с тактовой частотой процессора 2,0 ГГц. Объем оперативной памяти Meizu Note 9 составляет 4 или 6 ГБ, встроенного флэш-накопителя — 64 или 128 ГБ в зависимости от конфигурации. За графические возможности гаджета отвечает видеоускоритель Adreno 612 с поддержкой технологии Hyper Gaming, в AnTuTu смартфон смог набрать 182 448 «попугаев». Емкость встроенного аккумулятора новинки — 4000 мАч.6,2-дюймовый IPS-дисплей новинки с разрешением 2244x1080 пикселей получил аккуратный вырез в форме капли для 20-мегапиксельной селфи-камеры и небольшой «подбородок». Он занимает 89,3% площади лицевой панели благодаря тонким рамкам. Толщина округленных боковых граней составляет всего 3,1 мм.