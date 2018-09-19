Новинка Meizu X8

Заявлено более 89% полезной площади передней панели, отведенной под 6,2” LCD-дисплей с разрешением Full HD+. Аудиоразъем 3,5 мм пока сохраняется. Другие важные технические характеристики включают 12+5-Мп основную камеру, 20-Мп фронталку с алгоритмами ArcSoft, аккумулятор на 3210 мАч и Flyme 7 на Android 8.1 Oreo.Главными особенностями устройства стал дизайн с «бровью» и узкими рамками, чипсет Snapdragon 710 и продвинутая система распознавания лица. Все это сделает Meizu X8 прямым конкурентом Xiaomi Mi 8 SE с теми же преимуществами.Стоимость смартфона составит 17000 тысяч рублей.