Новинка Moto G7 Power

Компания Moto выпустил смартфон с хорошей начинкой. Дисплей Moto G7 Power обеспечивает разрешение 1520 х 720 пикселей, размер диагонали равен 6,2 дюйма. Камера для селфи получила оптику на 8 МП, тыльная камера имеет в арсенале модуль на 12 МП. На задней панели также находится сканер отпечатков пальцев. За электропитание отвечает мощный аккумулятор на 5000 мАч.Аппаратная схема базируется на 8-ядерном мобильном чипсете Qualcomm Snapdragon 632, способном работать на частоте 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти в представленной модели составляет 3 ГБ, однако будут версии с 2 ГБ и 4 ГБ ОЗУ. Рабочей средой для приложений выступает Android версии 9 Pie.Стоимость смартфона составит 1500 тысяч рублей.