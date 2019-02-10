Новинка Moto Z4 Play

Фотовозможности Moto Z4 Play будут представлены 48-мегапиксельной основной камерой с единственным сенсором. По сведениям источника, речь идёт о модуле S5KGM1SP производства компании Q Technology. На задней крышке разместятся магнитные контакты для подключения аксессуаров Moto Mod. Гаджет сохранит 3,5-мм разъем для наушников, зарядка и подключение будут осуществляться при помощи порта USB Type-C.За производительность аппарата будет отвечать восьмиядерный Snapdragon 675. Объем оперативной памяти составит 4/6 ГБ, встроенного накопителя — 64/128 ГБ, ёмкость аккумулятора — 3600 мАч.Инсайдеры портала 91Mobiles опубликовали качественный рендер неанонсированного смартфона Moto Z4 Play и поделились его предполагаемыми техническими характеристиками. По имеющейся информации, новинку оснастят 6,22-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с минимальными рамками и встроенным сканером отпечатков пальцев.О стоимости смартфона пока неизвестно.