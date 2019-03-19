Новинка Motorola Razr

Компания Motorola выпустила смартфон нового поколения. Аппарат будет предлагаться в вариантах с 4 и 6 Гб ОЗУ и флэш-накопителем на 64 либо 128 Гб. Применение аккумулятора на 2730 мА/ч едва ли говорит о длительной автономности.Кодовое имя изделия – «Voyager», а выйти оно может как «Motorola Razr» или «Moto Razr». В основе девайса лежат чипсет среднего класса Snapdragon 710 от Qualcomm с 8-ю ядрами Kryo 360 (до 2,2 ГГц) и графика Adreno 616. Для улучшения производительности при операциях, связанных с ИИ, в чипе предусмотрен движок Artificial Intelligence (AI) Engine. Разрешение гибкого 6,2-дюймового экрана составит 2142 × 876 точек, а вспомогательного (расположен на внешней стороне) – 800 × 600.О стоимости аппарата пока неизвестно.